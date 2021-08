Walter Montillo ofrecería a Joaquín Larrivey a importante equipo brasileño

Periodistas brasileños revelaron que, a pesar de que Larrivey espera una oferta para renovar con la U, Walter Montillo le busca nuevo club para su carrera.

Un nuevo e inesperado capítulo está por sumar la teleserie que ha significado la renovación de Joaquín Larrivey con Universidad de Chile. Esto porque desde Brasil informaron que Walter Montillo ofrecerá al goleador azul a un importante equipo ante la demora de la U de hacer su propuesta.

Bien claro ha dejado el goleador del Campeonato Nacional 2021 que quiere continuar en el CDA, y esperará a la primera semana de septiembre por la oferta. Y el presidente de Azul Azul, Cristián Aubert, señaló que esa es la fecha donde negociarán.

Pese a eso, ya aparecen varios interesados en el argentino que ya acumula 14 festejos en la presente temporada. Pero eso no es todo, ya que con la camiseta del “Romántico Viajero” ha celebrado 37 anotaciones desde su llegada en 2020.

Y desde Brasil fue el periodista Caio Felix quien dio a conocer el club al que Montillo ofrecería al “Bati”.“Montillo, ex Cruzeiro, ahora gerente de deportistas, en los próximos días ofrecerá al Sao Paulo a uno de sus clientes. El centrodelantero argentino Joaquín Larrivey, actualmente en la Universidad de Chile”, informó en su cuenta de Twitter.

Pero eso no fue todo, ya que también fue Jorge Nicola, periodista de Yahoo Esportes, quien confirmó la información. “El centro atacante argentino Joaquín Larrivey, artillero del Campeonato Chileno, será ofrecido esta semana", explicó el comunicador según consignó RedGol.

Cabe destacar que Joaquín Larrivey termina contrato a fin de año con Universidad de Chile. Y el ex Celta de Vigo ha pedido hasta el cansancio renovar con el club, y en caso de no ser requerido para la próxima temporada poder escuchar ofertas, las que seguramente no le faltan.