Walter Montillo aseguró que la U buscará salir campeón durante este 2020

El volante de Universidad de Chile, Walter Montillo, tiene plena confianza en lo que hará el equipo de Hernán Caputto en la actual temporada.

Los tres triunfos que acumula Universidad de Chile en el comienzo de la temporada hacen ilusionar a los hinchas en que no sufrirán el miedo del descenso que vivieron el 2019 e, incluso, se ilusionan con un título.

Así lo manifestó uno de los fanáticos más importantes del club, Walter Montillo, quien llegó este año para salvar a los azules de irse a Primera B.

En entrevista con ESPN Chile, el ‘Ardilla’ manifestó que el año pasado “si bien no me tocó estar en el torneo anterior, donde los chicos han sufrido mucho y uno lo sabía porque acompañaba a la U desde allá, y ahora que me tocó venir, los chicos que quedaron del año pasado se les notaba que necesitaban un aire porque creo que jugar en un equipo grande y que las cosas no te salgan es doblemente feo”.

“Con la ayuda de todos estamos sacando la U adelante. Tenemos que mantener la humildad y seguir sumando de a tres, primero salir de los puestos de abajo y después pelear el campeonato”, prosiguió.

Prosiguió diciendo que “estar en la U y volver después de tanto tiempo es como que la expectativa crece, para bien y para mal. Porque el que te mira de reojo dice “mmm este como vendrá”. Por eso uno se puede preparar mejor que antes, y si no estás bien físicamente te pasan desde arriba, siento que estoy a la par de mis compañeros”.

Finalmente, Walter Montillo aseveró que “todos queremos que al equipo le vaya bien y dejamos un montón de cosas de lado para que a la U le vaya bien y cuando las cosas no se te dan obviamente que empiezan a aparecer los fantasmas en la cabeza, porque es fútbol, somos personas y no siempre nos salen las cosas como queremos”.