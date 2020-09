Walter Montillo hizo un especial llamado tras caer ante Unión Española

Walter Montillo no cree que la derrota ante los hispanos sea lapidaria, y aseguró que tendrán que “hacer un partido perfecto” ante U. Católica.

Universidad de Chile cayó estrepitosamente ante Unión Española el domingo recién pasado en la fecha 12 del Campeonato Nacional. Los azules comenzaron ganando el encuentro en el estadio Santa Laura, pero en la segunda mitad los hispanos dieron vuelta el marcador y terminaron ganando 3-1.

El mediocampista argentino Walter Montillo fue de los pocos puntos altos en el equipo de Hernán Caputto, y este martes se presentó en conferencia de prensa para hablar sobre el encuentro y los complejos partidos que tienen en el calendario los azules.

"En lo personal siento que tenemos que salir a ganar todos los partidos. Puede pasar que no se gane como el último, porque tampoco somos un equipo invencible.Hay que dar vuelta la página, no dramatizar tanto, creo que por una derrota se está dramatizando un montón, en mi análisis el partido estaba para cualquiera de los dos", aseguró llamando a la calma tras la derrota.

"Queda mucho torneo por delante, por eso digo que la dramatización no va a llevar a ningún lado, estamos a siete puntos del puntero... queríamos ganar, pero que la expectativa caiga por un partido, me parece una locura", señaló el ex Santos de Brasil.

"El análisis tiene que ser al final del torneo, pueden pasar muchas cosas y lo que hablamos entre cinco o seis fechas, puede pasar cualquier cosa. Como jugadores no podemos llevarle al hincha esta dramatización por haber perdido con Unión Española, que después de la pandemia es uno de los mejroes equipos, que tiene unos chicos que juegan realmente bien a la pelota", afirmó.

Montillo y su familia son muy queridos por la fanaticada azul, y realizó un llamado a los seguidores para entender "que tratamos de dar lo mejor, somos un plantel enorme, pero que ha sufrido varias lesiones que nos limita a planificar diferentes esquemas tácticos, porque no tenemos. Se lesiona Pablo Aránguiz, de una lesión grave y no tenemos uno con características similares. A veces tienes que suplir esos jugadores sabiendo que el equipo grande tiene que salir a proponer e imponer su juego".

La Ardilla también se refirió al complejo encuentro que se les viene: “Adelante tenemos un partido fundamental, porque es un clásico, pero ganándolo nos posicionamos en un lindo lugar en la tabla".

"Debemos tener la capacidad de reponernos y llegar al domingo lo mejor que podamos estar, contra un equipo que viene hace años siendo mejor que el resto,tenemos que hacer un partido impecable, porque sino va a ser difícil, si hacemos todo bien podremos ganar", agregó.

"Nosotros queremos ganar el clásico, seguimos con la idea de pelear el torneo hasta el final, pero va a depender de lo que hagamos en la cancha. Es un partido importantísimo, el hincha espera este tipo de partidos clásicos, lo que se vivió el año pasado fue un sufrimiento, que se ve reflejado", manifestó.

Finalmente, señaló que el y su compañeros "tenemos que hacer un partido perfecto, nos tenemos que preparar para jugar una final, para demostrar que estamos para cosas importantes".