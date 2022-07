Walter Montillo explica por qué la “U” no puede ganarle a Colo Colo

Este domingo medirán fuerzas en el Fiscal de Talca Universidad de Chile y Colo Colo. Los azules, que atraviesan un pésimo momento, buscarán reponerse frente al líder de la tabla de posiciones, y de paso, cortar con una racha que arrastran desde 2013, última vez que vencieron a su archirrival.

Al respecto, Walter Montillo, uno de los jugadores más importantes de los últimos años en el cuadro universitario, fue consultado respecto a estos malos resultados:

“Yo creo que desde mi punto de vista, y lo digo desde afuera, yo ya no juego más y obviamente lo hubiese llevado a cabo cuando jugaba porque tampoco pudimos ganar los últimos dos en los que jugué yo…, (pero) más que un miedo institucional es que hay un problema de ansiedad de querer el ganar el Clásico antes de jugarlo, de tener esa obligación de ganarlo”, le dijo a ESPN.

Luego explicó: “Ya cuando se acerca el Clásico, desde afuera para adentro ‘lo tenés que ganar, lo tenés que ganar’, y creo que inconscientemente, también me habrá pasado a mí, empezás a jugar el partido tan antes que un partido normal que eso te lleva a tomar malas decisiones dentro de la cancha, esa ansiedad que ya el lunes estás pensando que tienes que ganar”.

El exvolante azul señaló que Colo Colo, por la racha de victorias, tiene menos presión: “Yo creo que al jugador de Colo Colo no le pasa lo mismo, pero si pierde no le pasa nada al tener tantos años de diferencia”, precisó.

Finalmente, sobre la difícil actualidad de la “U”, Montillo sostuvo que se debe a “malas decisiones durante mucho tiempo, el grupo total de los que toman las decisiones. No porque traes un jugador, es fútbol, pero no se banca un proceso. Si a Roggiero le das cuatro meses de trabajo es que no hay un proyecto que mantengas”.

“Tienen muchos chicos y va a demorar un tiempo para que tomen las responsabilidades dentro de la cancha, porque es un proceso. Hay que cuidar a esos chicos”, completó.