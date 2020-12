Walter Montillo: “Estoy triste, son mis últimos partidos y quiero dejar a la U lo más arriba posible”

El jugador de Universidad de Chile, Walter Montillo, se lamentó tras empatar ante Huachipato en los que son sus últimos duelos jugando fútbol profesional.

Un empate con sabor a derrota tuvo ayer Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2020. La misión de los azules era sumar de a tres, y así poder meterse en la parte alta de la tabla en búsqueda de un cupo que les permita jugar una torneo internacional en la próxima temporada.

Ante el amargo partido, el referente de la U, Walter Montillo expresó su opinión y recono ció sentirse triste. La Ardilla reconoció que no era lo que esperaban, y en lo personal le gustaría ganar en sus últimos partidos defendiendo la camiseta de la U, y como futbolista profesional, ya que una vez terminada la temporada actual colgará los zapatos y se retirará del fútbol.

“En este tipo de partidos, jugando de local, perdimos dos puntos. Nuestras aspiraciones son mayores. Se suma con el empate, pero no es lo que esperábamos”, aseguró Montillo en conversación con el Canal del Fútbol una vez finalizado el encuentro en el Estadio Nacional.

“Por pasajes del partido jugamos bien, pero no logramos sostenerlo los noventa minutos. No puedes pasar dos partidos sin sumar, estoy dolido, era un lindo partido para sumar de a tres. Cuando no se gana, uno se pone triste”, añadió.

Pero la cara del argentino dejaba ver que no estaba precisamente feliz por el marcador, y tas ser consultado reconoció el motivo de su tristeza.“Es porque no ganamos, yo quiero ganar. Son mis últimos partidos en el club, quiero dejarlo lo más arriba posible, hace dos partidos que el equipo no gana y en un equipo grande tienes que sumar”, confesó.

Con respecto a su salida en el minuto 68, para dar ingreso a Nicolás Guerra, el mismo Montillo aclaró que está bien físicamente. “Salí bien. Hubo un poco de acumulación del partido anterior y de cansancio, pero todo bien”, indicó.

Ahora, en el horizonte de la U aparece de frente el Clásico Universitario, y Montillo ya vive el encuentro. “Hay que seguir trabajando e insistiendo. Hay que sacarnos este partido, porque el miércoles tenemos un clásico”, concluyó.

Así, Universidad de Chile recibirá a Universidad Católica este miércoles en el Estadio Nacional a partir de las 18:30 horas. El partido es válido por la fecha 21 del Campeonato Nacional, y aún deben enfrentar a Deportes Iquique que también fue aplazado.