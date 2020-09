Walter Montillo buscará vencer al hombre que le negó su regreso a Chile

Universidad de Chile enfrentará a Unión Española por la fecha 12 y Walter Montillo se verá las caras con un personaje que no le permitió volver a la U en 2017.

Unión Española recibirá a Universidad de Chile este domingo en el Estadio Santa Laura a las 16:00 horas, en lo que significará el cierre de la fecha 12 que podría dejar a los azules peleando la punta de la tabla en solitario con Universidad Católica.

Sin embargo, otro polémico duelo se verá en la cancha, ya que Walter Montillo, pieza clave en el renacer futbolístico del Romántico Viajero, entrará a la cancha para enfrentarse al equipo que dirige técnicamente Ronald Fuentes.

¿Y cual sería el problema entre ambos? Ocurre que, en 2017, y tras vestir las camisetas de Santos, Cruzeiro y Shandong Luneng de China, Montillo quiso regresar a Universidad de Chile para vivir sus últimos años a nivel competitivo en la actividad. Pero el gerente deportivo de Azul Azul en ese entonces, Ronald Fuentes, confesó en dicha oportunidad: “Hace tiempo que no juega. No podemos vivir de lo que fue en su momento. Fue importante, pero ya fue”.

Hoy, el ex gerente de los azules debe estar pensando seriamente en sus palabras, ya que Montillo regresó al Centro Deportivo Azul en enero de este año y ha sido un pilar fundamental en el equipo de Hernán Caputto para pelear los primeros puestos de la tabla de posiciones.

Lo cierto es que Montillo escuchó las declaraciones de Fuentes y le disparó con todo en entrevista con CDF. “Leí por la prensa, cuando Ronald Fuentes era gerente técnico, que decía que yo estaba viejo y no podía jugar. No lo conozco, no sé cómo trabaja. Pero siempre defiendo al jugador de fútbol. Es mi trabajo y a lo que me debo. Me parece una falta de respeto grande. Hay maneras y maneras de decirlo, pero no de esa forma”, aseguró Montillo sobre el hombre que no permitió su regreso a la U en 2017.