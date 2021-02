El ex volante de la U sigue reclamando por su salida del cuadro universitario.

"Al principio del torneo, antes de la pandemia, estábamos bien con Hernán. El equipo había encontrado una regularidad, pero lamentablemente cuando volvimos hubo varias lesiones. Y fueron importantes. En la contratación de jugadores no participó Hernán, con suerte habrá elegido uno. Siento que Rafael vino a cambiar un montón de cosas que se estaban haciendo bien, pero de vuelta los resultados no se le dieron y al final volvió a lo mismo que hacíamos con Hernán", indicó el "10" a El Mercurio.

"Empecé a darme cuenta que no me querían desde que llegó el nuevo técnico (Rafael Dudamel). Ahí empezaron con que habría una evaluación, asomó nuevamente el tema de mi edad. Algunos dirigentes hablaron que lucharon por mi retorno al club, pero uno sabe que hubo muchos que nunca quisieron mi regreso. Y quedó demostrado con lo que pasó al final. Uno sabe quiénes estaban por mi regreso y quiénes no, y hasta ahí llego con este asunto. Yo volví a la U por su gente, los hinchas, no por los dirigentes", agregó Montillo.

"Todavía estoy esperando el café que Carlos Heller dijo nos íbamos a tomar cuando volví a la U. Con el único que hablé, en su momento, fue con Sergio Vargas. Le dije a la cara las cosas que no me parecían, porque con él siempre las cosas fueron directas, sin dobleces, como debe ser. Con los otros directores nunca tuve relación directa", recordó la Ardilla.

Luego, comentó su relación con el actual Presidente Cristian Aubert y con la del ex mandamás, Luis Navarrete: "hay tanta pelea y disputa interna que, por ejemplo, en el homenaje que me hicieron en mi último partido por la U, cuando me entregaron la camiseta con los partidos jugados, Navarrete le dijo a mi señora que si él hubiese estado de presidente, yo hubiese seguido. Se subió al caballo de la victoria innecesariamente, porque uno sabe cómo se manejan".