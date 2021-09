Waldo Ponce: "En Barranquilla entrenas un día y bajas un kilo y medio"

Waldo Ponce, ex defensa de la selección chilena, anticipó partido de este jueves frente a Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

“Yo tengo fe todavía. Más que como hincha, conociendo un poco a los muchachos, que me tocó ser compañero de ellos, la van a pelear hasta el último. Hasta que tengan la posibilidad, creo que sí”, señaló en entrevista con La Tercera.

Sobre el desempeño del equipo frente a Brasil y Ecuador, comentó: "Ahora, a nivel defensivo, que es lo que yo puedo conocer un poco más, me pareció que hicieron muy buenos partidos. En los dos. Es lamentable la falta de gol, que se ha criticado, pero yo lo llevo a que por lo menos las situaciones se han creado. Pocas, pero se ha creado. Eso es lo primero. Si después las convertimos, ya es otra cosa".

"Es así, muy parejo. Claramente, ahora se marcan menos las diferencias que existían antes. Que Ecuador, Venezuela o Bolivia eran puntos seguros. Ahora no pasa eso. A Perú le costó ganarle a Venezuela, que le hizo partido con uno menos. A nosotros, Bolivia nos hizo un partidazo y rescató un punto".

Sobre la falta de gol de la Roja, comentó que: "Esos son los cotizados, los que escasean. No es fácil ser un goleador. Alexis es un gran jugador, pero no es un goleador. Edu Vargas es un goleador, pero también cumple otras funciones últimamente. Morales es un goleador, pero también es un jugador que se mueve por todo el frente del ataque".

"Nada es impensado. Cuando Sampaoli requirió de un delantero llamó a Paredes y Paredes rindió. No sé si Chupete está para jugar los noventa minutos, pero sí, de repente, los últimos quince, la media hora final. Y en cualquier momento te hace un enganche o te deja solo. Y también puede servir de compañía a los jugadores nuevos. Por eso no hay que descartarlo. Qué mejor que un jugador joven tenga alguien como referente ahí. Es lindo, es bueno, aprende".

