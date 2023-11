Universidad de Chile no está viviendo sus mejores momentos, ya que actualmente se encuentra fuera de los puestos de copas internacionales y tras el regreso del fútbol nacional, en un partido pendiente cayó por 2-1 ante Everton como local. Pese a todo esto el apoyo de la hinchada es incondicional, en ese sentido, Waldo Ponce habló sobre este hecho, enviando también un fuerte mensaje.

Pese a los malos resultados, una de las cosas que más ha destacado es la gran asistencia que ha tenido el público del romántico viajero a los distintos estadios del país. Esta situación también ha sido comentada por los periodistas y los ex jugadores del club. Un ejemplo de esto fue Waldo Ponce, quien además realizó algunas declaraciones que apuntaban directamente a las hinchadas de Colo Colo y Universidad Católica.

"Si tú te das cuenta que cuando la hinchada está en contra del DT lo hace notar, pero con Pellegrino no ha pasado mucho eso. Con la dirigencia siempre hay un cartelito y viene hace rato. Con el tema de los jugadores han sido respetuosos porque en Chile no usa mucho lo de apretar tanto como en Argentina que es común", señaló el ex defensor de La Roja.

Waldo Ponce además agregó que, "la gente de la U ha sido respetuosa y por eso somos de la U porque la gente banca a sus jugadores y no los tira para abajo como otros equipos. Cuando dije otros equipos saltaron dos y me pegaron puntetes abajo de la mesa, pero salí jugando", refiriéndose tanto a los albos como el cuadro cruzado.

Lo que sí se tiene seguro es que pese al apoyo, el público no está contento con los resultados y también se ha hablado mucho sobre la permanencia de Mauricio Pellegrino en la banca de los azules. Además, ya se tiene información que la dirigencia del equipo ya tendría al primer jugador cortado de cara a la próxima temporada debido al bajo rendimiento.