Waldemar Méndez, ex portero y actualmente comentarista, quien en su espacio de ESPN FC calificó de “arriesgada” la movida de Chupete.

"No es la misma condición la que tienen Albert Acevedo o el Pájaro Gutiérrez versus la de Paredes o Chupete Suazo. Con todo el cariño del mundo digo que ojalá le vaya bien, pero yo creo que Chupete Suazo se merece terminar de la mejor manera. Y hoy por hoy, en su paso por La Serena, si él anduviese bien, a mí me hablaría más mal de los rivales que bien de él", comenzó diciendo.

En esa línea señaló que "me parece que él se está arriesgando demasiado quizás, con todo lo que él ha recorrido, con toda su carrera, con todo lo que nos ha mostrado como jugador; está arriesgando demasiado por seguir siendo futbolista".

"No sé si le ofrecerán el funcionamiento que dé la posibilidad de meterlo al área, donde le reconocemos la mayor virtud y donde el físico lo podemos disimular de una manera", explicó.

"No creo que La Serena tenga la capacidad de jugar la mayoría de los partidos tan avanzado como para meter a Chupete dentro del área. Yo me lo imagino un poco más en mitad de cancha, cosa que seguro no le favorece a Chupete Suazo", avisó.