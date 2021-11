Vuelco total: Wanda Nara confirmó quiebre definitivo con Mauro Icardi

A pesar de que se habían reconciliado, Wanda Nara y Mauro Icardi terminaron definitivamente porque la modelo descubrió más detalles de su infidelidad.

Después de semanas muy turbulentas, el escándalo por la infidelidad de Mauro Icardi con China Suárez se había calmado. Pero ahora todo explotó de nuevo después de que Wanda Nara confirmara que sus sospechas del affaire del ariete del PSG con la actriz eran reales.

Después de semanas polémicas por la supuesta traición del futbolista con la ex de Benjamín Vicuña, todo se calmó. Y fue la propia pareja la que confirmó la reconciliación ante sus millones de seguidores en sus redes sociales, pero la paz y armonía duró poco.

Así lo dio a conocer recientemente Yanina Latorre en el programa Los Ángeles de la Mañana. Instancia donde indicó que Nara encontró pruebas de la infidelidad de Icardi, por lo que tiró a la basura todas las intenciones que tenía de recomponer su matrimonio, anunciando ahora el quiebre definitivo.

“Estoy sola, quiero estar bien y quiero seguir trabajando”, le comentó la rubia empresaria a Latorre. Esto después de confirmarle que el delantero argentino del Paris Saint-Germain sí se reunió personalmente con China Suárez.

La situación habría sucedido cuando Wanda se encontraba en Milán visitando a su hermana, Zaira Nara. Instancia donde Icardi habría aprovechado la soledad para invitar a Suárez a París con pasajes y todas las comodidades pagadas por él.

"Wanda se habría enterado de esta nueva situación a través de un mail en el que un amigo de la China Suárez le contaba del viaje. Y que el propio Icardi había sido el encargado de pagar los pasajes a París", complementó Latorre.

Tras descubrir la supuesta mentira de su esposo, la empresaria se habría cansado y le reconoció a la comunicadora que “no quiero saber más nada”.

Junto con eso, Latorre confirmó que el delantero trasandino no se ha aparecido por las redes por un particular motivo. Así, indicó que “Wanda me jura y perjura que fue porque la China (Suárez) le volvió a escribir”.