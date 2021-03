El ex Colo-Colo pisó dos veces a un rival y no se fue expulsado porque no había VAR.

Los hinchas y medios trasandinos reaccionaron a la descomunal falta de Insaurralde en el partido entre Independiente y Boca.

El defensor de "Los Rojos" Juan Manuel Insaurralde, ex Colo Colo, se salvó de la expulsión este domingo tras pisotear dos veces al jugador de Boca Juniors Sebastián Villa, que estaba en el suelo, en el duelo que mide a ambos equipos por la Copa de la Liga.

La acción rápidamente fue viralizada tomando en cuenta la evidente infracción del defensor del Rojo.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

HINCHA Y SOCIO DEL CHACO INSAURRALDE, QUE VIVA EL PALADAR NEGRO: pic.twitter.com/ZDERNvqdwR — Fan de Desabato (@fandelchavit0) March 29, 2021

Insólito lo de Chaco Insaurralde: pisó dos veces a Seba Villa en la #CopaDeLaLiga. pic.twitter.com/OZ86eYhYrc — SportsCenter (@SC_ESPN) March 29, 2021

Bancamos a muerte al Chaco Insaurralde haciendo justicia #independiente pic.twitter.com/d7yD4E6eNz — Gaston Galano 💚 (@GalanoGaston) March 29, 2021