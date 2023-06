El 30 de junio del 2022 fue la última vez que Felipe Mora había saltado a una cancha. Fue en el 4-4 ante Minnesota United, donde alcanzó a disputar tan solo un minuto.

Una seguidilla de lesiones provocó que el delantero chileno de Portland Timbers se sometiera a una delicada operación de restauración de cartílago en su rodilla izquierda, lo que lo dejó casi un año fuera de las canchas.

Por lo mismo, Felipe Mora demostró su felicidad tras retornar oficialmente este sábado ingresando los últimos 15 minutos en el empate 1-1 de su equipo ante el New York City de la MLS, donde recibió una ovación.

“Cuando entré sentí que estaba volviendo a nacer. Fueron muchas sensaciones. Primero cuando terminó el partido y llegaron corriendo mis hijos. Mi hijo estaba llorando, siempre me preguntaba cuando iba a volver a jugar. Después me abracé con mi esposa, que sufrió como sufrimos todos”, comentó.

La larga inactividad del atacante nacional no fue impedimento para ver acción en el Providence Park de Portland.

“Me queda mucho por mejorar, fue mucho tiempo fuera de una cancha. Fue todo muy difícil, a mí me gusta jugar fútbol, amo entrenar con mis compañeros y fue una lesión que no me esperaba, pero creo que este tiempo me sirvió mucho y me hizo una persona más fuerte”, destacó.

Felipe Mora y su tratamiento

Hace algún tiempo, el futbolista contó a Deportes 13 cómo había sido su operación. Fue luego de ir a ver un experto que tomó la decisión.

“Me recomendó una operación grande que al final fue la que me hice: un injerto de cartílago y hueso de un cadáver. Suena fuerte. Me pasaron un pedazo de hueso y cartílago de una persona fallecida”, concluyó.

El próximo encuentro de Portland Timbers será de visitante ante el mismo rival de este sábado el próximo 1 de julio a las 20:30 horas, donde el chileno podría seguir sumando minutos tras su regreso.