Viviana Acevedo: la polémica futbolista que ingresó a Gran Hermano

Viviana Acevedo se robó todas las miradas del popular reality show. El domingo en la noche se produjo el estreno de Gran Hermano, nuevo programa que llega a las pantallas de la TV nacional .

Acevedo es una profesora de Educación Física de 23 años que nació en Arica y que en su carrera defendió la camiseta de Coquimbo Unido y Deportes La Serena.

Durante su presentación la ariqueña comentó que "siempre he estado ligada al balón, al fútbol, desde los cinco años que juego. Jugué en el colegio…, desafortunadamente en ese tiempo la mentalidad era otra, y era la típica de que el hombre jugaba fútbol y la mujer a las muñecas".

"Entonces, siempre me molestaban, no me dejaban jugar o me decían Marías tres cocos y cosas así (...) No escuché esas voces, y mis papás siempre me apoyaron gracias a Dios. Como que me empujaron a seguir mi sueño", agregó Viviana Acevedo antes de ingresar a Gran Hermano.

La participante del reality show se refirió al complejo estigma que existe sobre el fútbol femenino: "Dicen que todas las mujeres que están en clubes profesionales son lesbianas o bisexuales. No es 100% cierto, pero tampoco es 100% mentira".