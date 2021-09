“Vitamina” Sánchez durante la conferencia de prensa de este miércoles, respondió de esta manera a la consulta de ADN Deportes respecto de si su jugador merecía un llamado a la Roja de todos en esta nueva fecha triple.

“Creo que si, porque de alguna momento es un pilar muy importante en nuestra campaña. Hoy estamos en el tercer puesto con la UC y este buen momento no se sostiene solamente por Joaquin Montecinos, pero si que tiene un porcentaje muy alto”, explicó el técnico de los itálicos.

“Hubiera sido un premio para él y creo que se lo merecía, pero en clubes más terrenales no tenemos posibilidades de que nos citen jugadores muy seguido”, expresó Pablo “Vitamina” Sánchez respecto al futuro de Joaquín Montecinos.

Para el duelo ante Unión Española esperan contar con Joaquín Montecinos, quien viene de anotar ante Deportes Melipilla. De hecho, ya suma 7 goles en la campaña.

“Como entrenador me llena de orgullo que por lo menos haya un jugador que esté dando que hablar y me encantaría que en el día de mañana lo convoquen. Va a llegar su momento“, cerró Pablo “Vitamina” Sánchez, buscando enfocarse en sumar los tres puntos ante los hispanos.

FECHA 23° - Equipo libre: Palestino.

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton: 16:00 horas. Estadio La Portada.

- O'Higgins vs. Huachipato: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. U. de Chile: 16:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera: 18:30 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla: 21:00 horas. San Carlos de Apoquindo.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal: 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Ñublense: 18:30 horas. Estadio Monumental.

- Audax Italiano vs. Unión Española: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.