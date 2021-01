Viralizan foto de Nicolás Castillo con la camiseta de Colo-Colo

El jugador del América de México constantemente está atacando a los albos en redes sociales.

El ex delantero de la UC, siempre está en medio de la polémica en redes sociales, hace unos meses le dedicó duras palabra al Chapa, escribiendo en su Instagram que “¡El capitán tiene que tener la convicción de que defiende a los colores más importantes! No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente nada que esté por sobre la camiseta que representas. Por respeto al club y a su gente. Da igual con quién compitas. Tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos. Esto es católica CTM".

Castillo tiene su pasado en Colo Colo al ser parte de las divisiones inferiores del Cacique. Así lo reveló el sitio AS Chile, quienes publicaron una curiosa fotografía del delantero con la indumentaria Puma de 2002-2003.

"Me costó mucho encontrar la foto. Nicolás es una gran persona y en Colo Colo hizo muchos goles, pero esto ratifica su paso por el club. Él lo niega", señaló al sitio Carlos González, histórico captador de Colo Colo.