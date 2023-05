El jugador brasileño habló sobre el racismo vivido en su contra en la cancha de Valencia.

Vinícius Junior se desahogó en sus redes sociales por lo que vivió en el partido en el Estadio de Mestalla , donde apuntó sus dardos contra La Liga.

“No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas”, comenzó diciendo en un mensaje en sus redes sociales.

“Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí”, finalizó.

Mestalla, otro campo que insulta de forma racista a Vinícius Júnior... Al menos, Lucas Vázquez ha llamado a esta basura por su nombre: "racista de mierda".



A esperar que el Real Madrid o La Liga haga algo...pic.twitter.com/Iy9cpQB7ca — Helena 🇮🇨 (@HdeHelena_RM) May 21, 2023