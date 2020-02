Villanueva entrega la fórmula para que la UC fiche a Gary Medel y al ‘Tucu’ Hernández

El ex jugador de Universidad Católica e hincha cruzado, José Luis Villanueva, quiere que su club tenga un equipo competitivo internacional.

El ex jugador de Universidad Católica, José Luis Villanueva, actual rostro de Fox Sports, entregó la fórmula para que el club cruzado sea competitivo a nivel internacional, saldo pendiente de un equipo que arrasa a nivel nacional.

El también hincha de la UC declaró a La Cuarta que “Católica trabaja en base a un proceso. Ahora, si en junio venden a (Benjamín) Kuscevic y traen a Gary Medel y el “Tucu” Hernández, se arma un equipo competitivo. Pero así, difícil competir con los grandes del continente”.

También bajó las revoluciones luego de decir, tras el Clásico ante Colo Colo que Ariel Holan se había “paseado” a Mario Salas, palabra que tiene una connotación ordinaria en Chile.

“No elegí bien la palabra con el “paseó”, no quiero que se le dé una connotación tan vulgar, me refería a algo táctico. Lo del malnacido (Roberto Tobar) fue porque se me quedó pegada esa palabra de Argentina, es como decir weón, sin mala intención”, cerró José Luis Villanueva.