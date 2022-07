Villanueva no le tiene fe a Solari: "De River va a México y luego vuelve a Colo Colo""

José Luis Villanueva no le tiene mucha fe al Pibe, el ahora comentarista analizó la partido de Solari a River, en el programa ESPN F360 apostó que el argentino no se irá a Europa.

“Yo creo que va a estar en River unas temporadas, por el contrato, después va a ir a México y va a volver a Colo Colo”, fue el pronóstico del ex delantero de Universidad Católica.

Además, dijo que: “lo que estamos viendo de él hoy con los extremos europeos, no veo que tenga todas las condiciones de un extremo europeo. No tiene la habilidad de (Hakim) Ziyech, de (Riyad) Mahrez de, qué sé yo, de (Ángel) Di María. No tiene la zancada ni la habilidad de Ángel o Joaquín Correa”.

Finalmente, aseveró que: “Me encantaría que le fuera bien, porque es un buen chico, pero siento que tiene que incorporar un buen remate de zurda, por ejemplo. También un buen rendimiento jugando por izquierda, jugar mejor de espalda, cabezazo, meter el cuerpo con los rivales en los balones en disputa. Siento que tiene mucho por incorporar todavía”, cerró.

