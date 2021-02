El ex jugador de la UC no está de acuerdo con la habilitación que recibió el volante.

Finalmente César Fuentes podrá jugar ante la Universidad de Concepción luego de que se anulara la amonestación que recibió en el duelo ante O'Higgins de Rancagua el último fin de semana.

Pero no todos quedaron felices con la decisión del Tribunal. El ahora comentarista de ESPN José Luis Villanueva criticó la determinación del órgano penalizador y aseguró que "si no era un partido por el descenso, no le borran la tarjeta amarilla a César Fuentes por ningún motivo".

Por su parte, el comentarista Cristián Caamaño se unió al reproche. "Yo dije que acá iba a existir una negociación. Colo Colo tiró los dos chirolazos, por no tirar uno, para ver si pasaba uno o el otro", explicó el periodista.

"(Leonardo) Valencia no nos interesa, quédate en la casa, (Juan Manuel) Insaurralde (estaba) prácticamente sin defensa por el informe del árbitro. Rogaban que fuese uno (absuelto) y el Tribunal les regala ese caramelito, que no sea todo tan perjudicial para Colo Colo", advirtió.

Además, Villanueva se preguntó: "¿Hay intención de tocar el balón? Eso no es algo que se considera, pero es una falta. ¿Es una falta imprudente? Es una zancadilla. ¿Es una falta que si Cereceda no lo salta, le puede causar alguna lesión? Con eso quiero decir que es una falta".

Finalmente, Caamaño recordó que este tipo de decisiones ya se habían tomado en el Campeonato Nacional. "A (Carlos) Salomón le borraron una amarilla ante Palestino, la segunda que le costó la expulsión", pormenorizó el comunicador.