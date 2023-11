Jordhy Thompson actualmente se encuentra en prisión preventiva por femicidio frustrado, sin embargo esta situación podría cambiar. Y es que durante las últimas horas una filtración de videos desmintió la declaración de la denuncia en su contra.

Los videos revelados por Radio ADN son registros de las cámaras de seguridad del edificio en el que se registraron los hechos. En este se ven las llegadas de Thompson y de su expareja, Camila Sepúlveda, con fecha y hora.

Según los propios registros, se ve que Jordhy llega al inmueble a eso de las 22:11 horas, caminando y siempre muy pendiente a su celular. Por otra parte, su expareja llega al edificio a las 23:08 horas, por lo que el futbolista se encontraba en el departamento antes que ella.

Eso no concuerda con la declaración de la víctima en la querella presentada, la cual indica lo siguiente.

"El día 6 de noviembre del presente año, aproximadamente a las 00:00 horas llegué a mi domicilio (…) En instantes que me encontraba en mi pieza, llega mi conviviente y querellado don Jordhy Eduardo Thompson Dávila, en evidente estado de ebriedad, molesto, comienza a increparme, preguntándome si me "había acostado con otras hueones", mientras se me acercaba. Al solicitarle de que no se acercara más, el querellado me empuja, cayendo en la cama, mientras me gritaba "por qué te gusta que me ponga así, agresivo"".

Es así como estas imágenes pueden ser decisivas en la revisión de la medida cautelar en contra de Jordhy Thompson, la cual se llevará a cabo hoy por la Corte de Apelaciones de Santiago tras la solicitud de su defensa, quienes justamente apelarán a la veracidad de la declaración.