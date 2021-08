[VIDEO] Revive el majestuoso debut de CM Punk en AEW

“The Best in the world” hizo su regreso en el ring de All Elite Wrestling, tras más de siete años alejado del mundo del entretenimiento deportivo.

CM Punk es parte de AEW.

Finalmente volvió. Tras más de siete años alejados del ring, CM Punk hizo su retorno al mundo del entretenimiento deportivo. "The best in the world" desde ahora pertenece a la empresa All Elite Wrestling (AEW), principal rival de la WWE y que cada vez suma más talentos que han pasado por la compañía de Vince McMahon.

El retorno del luchador se dio en el evento AEW Rampage, quienes se encontraban de visita Chicago, hogar del ex campeón de WWE. La de uno de los rostros más queridos de este mundo provocó un estallido de alegría entre los aficionados que no podían creer lo que estaban viendo.

Tras eso, el luchador le aseguró al público que "se había desenamorado del wrestling cuando dejó Ring of Honor en 2005 y se fue otro sitio (WWE)". "En ese momento dejé la lucha libre profesional. Ahora he vuelto. Estoy muy emocionado de poder trabajar con el talento joven de AEW. Gente como Darby Allin. Te he visto y eres bueno. Te he visto hacer locuras y siempre vas por más. Estoy para ayudarte. No hay nada más peligroso que puedas hacer en el wrestling que luchar con CM Punk y menos en Chicago. Te quiero ver en directo el 5 de septiembre en All Out en una lucha contra mí", señaló.

Tras su salida de la WWE, CM Punk intentó ser luchador profesional de MMA, donde fracasó. También disputó dos peleas en UFC, donde perdió en un asalto y en 2018 cayó por decisión unánime.

Revive el regreso de CM PUNK acá: