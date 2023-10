Video: Lionel Messi fue escupido en pleno partido contra Paraguay

Lionel Messi comenzó en el banquillo el último partido de Argentina ante Paraguay. Sin embargo, un rival tenía guardada una asquerosa sorpresa para el astro argentino y se la dio al momento de ingresar. Nefasto acto que de seguro tendrá consecuencias.

Todo ocurrió al minuto 84 de la victoria de Argentina sobre Paraguay, cuando Lionel Messi se enfrascó en una leve discusión con Antonio Sanabria. Fue ahí cuando el paraguayo decidió escupir al "10" una vez que se retiraba del lugar.

Sin embargo, el árbitro del encuentro, el brasileño Raphael Claus, no presenció el feo actuar de Sanabria, por lo que no hubo sanciones inmediatas para del delantero. No obstante, la FIFA podría actuar de oficio con el paraguayo.

Es así como podría recibir duras sanciones por su antideportiva acción contra Lionel Messi y solo resta esperar alguna resolución por parte de los agentes fiscalizadores.

Porque escupió a Lionel Messi en el partido de la Selección Argentina ante Paraguay por las eliminatorias sudamericanas. Qué mierda escupís a Messi paraguayo la concha de tu madre, vení a revocarme la pared la puta que los parió. pic.twitter.com/zok73l9hu8 — Tendencias Deportes (@SanmaTendencia) October 13, 2023

¿Qué dijo Lionel Messi?

Messi no se dio cuenta al instante de lo ocurrido, pues estaba de espalda cuando el paraguayo decidió escupirlo. Es por esto que en zona mixta fue consultado respecto al tema por los periodistas, dando una irónica declaración.

"No lo vi, me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad es que no sé quién es, porque no sé quién es el chico éste, pero no lo vi", dijo Messi sobre el hecho.

Luego quiso concluir el tema de manera irónica. "Me dijeron ellos después, pero tampoco le quiero dar importancia, sino va a salir en todos lados y es peor, se hace conocido... mejor dejarlo ahí", señaló.