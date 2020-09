[VIDEO] La última vez que Alexis Sánchez y Arturo Vidal jugaron en el mismo equipo

Con la llegada de Arturo Vidal al Inter de Milán, el mediocampista se reencontrará con su compatriota, Alexis Sánchez, con quien compartió camarín por última vez hace 13 años.

El Inter de Milán compartió ayer varias imágenes de la llegada del King a Italia, ya que el chileno se incorporará en las próximas horas al conjunto nerazzurri tras poder solucionar su compleja salida del FC Barcelona.

Así, tras confirmarse la llegada de Vidal al Inter, el ex Bayern Múnich no solo se reencontrará con su ex técnico Antonio Conte, sino que volverá a ser compañero de Alexis Sánchez, con quien compartió club por última vez hace 13 años, en el histórico Colo-Colo dirigido por Claudio Borghi.

El Niño Maravilla y el Rey Arturo estuvieron en Colo-Colo hasta el término del Torneo de Apertura 2007, donde el Cacique se coronó campeón, festejando un tricampeonato que terminaría en el histórico tetracampeonato comandado por el Bichi Borghi.

Alexis Sánchez junto a Arturo Vidal en Colo-Colo.

Vidal fue el primero en partir, y antes de ir al Bayer Leverkusen defendió por última vez la camiseta de Colo-Colo en el empate 2-2 ante Huachipato en el estadio Regional de Concepción, válido por la penúltima fecha del Torneo Nacional, el 10 de junio de 2007.

Ese fue el último encuentro donde se vio a Sánchez y Vidal juntos en Colo-Colo, ya que el tocopillano partiría a River Plate después de vencer a Palestino por 1-0 en la última fecha del campeonato, el 16 de junio de 2007, y coronarse campeón del Torneo de Apertura 2007.

A continuación, puedes revisar la campaña de Colo-Colo en el Campeonato de Apertura 2007. El encuentro que terminó 2-2 ante Huachipato (minuto 16:22 del video) fue el último donde Alexis Sánchez y Arturo Vidal compartieron en cancha: