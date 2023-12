Video: el notable gesto de Quinteros con pequeño hincha de Colo Colo

La salida de Gustavo Quinteros de Colo Colo dejó a más de un hincha lamentándose por el ahora exentrenador. Uno de ellos fue un pequeño fanático del club, quien en redes sociales fue expuesto por su padre cuando se mostraba considerablemente triste por la partida del DT. Sin embargo, el niño tuvo su premio de consuelo.

Y es que fue el propio Gustavo Quinteros quien le envió un video para enviarle apoyo al pequeño hincha. "Hola Agustín Fuentealba, ¿Cómo estás?, te saluda Gustavo Quinteros. Sé que estás triste porque me fui de Colo Colo, pero no te pongas triste. Quiero que estés feliz, quiero que disfrutes mucho estas fiestas junto a tu familia. No tengo dudas de que tu equipo Colo Colo te va a dar muchas más alegrías", partió diciendo el DT.

Luego, el santafesino continuó con su mensaje para el niño diciéndole que "desde la distancia te mando un abrazo grande, te deseo lo mejor, te quiero ver muy contento siempre y nos vamos a volver a encontrar en cualquier momento". Todo esto generó la emoción del pequeño albo, lo que quedó registrado en la reacción grabada por su padre.

El padre del pequeño hincha lo motivó para que le dedicara de vuelta unas palabras al ahora exentrenador albo, a lo que el niño reaccionó enviándole sus mejores deseos al santafesino. "Gracias por apoyarme y tratar de no sentirme triste. Donde sea que la pase bien y si va a otro equipo lo voy a apoyar igual y ojalá que vuelva al Colo", señaló.