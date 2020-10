[VIDEO] El impacto de Claudio Borghi tras peligrosa jugada de Insaurralde

Claudio Borghi fue comentarista para el partido entre Colo-Colo y Unión Española, y en la transmisión le llamó la atención una temeraria jugada.

Colo-Colo cayó ayer ante Unión Española por la fecha 15 del Campeonato Nacional 2020. Los albos comenzaron ganando el encuentro, pero los hispanos hicieron mejor su labor y consiguieron doblegar al equipo de Gustavo Quinteros.

Sin embargo, una polémica situación podría haber dejado al Cacique con uno menos, acrecentando los problemas que tiene Quinteros en la banca. Cuando el partido terminaba, en el minuto 92, Juan Manuel Insaurralde protagonizó una dura jugada que hasta llamó la atención de Claudio Borghi, quien comentaba el partido por las pantallas del CDF.

El ex central de Boca Juniors, se encontraba resistiendo el avance del delantero rival, Mauro Caballero, y con una patada digna de karate lo dejó en el piso. Sin embargo, eso no fue todo, ya que con Caballero tumbado en el pasto, el Chaco le tiró un pisotón que, afortunadamente, no golpeó al ariete hispano.

Tras la peligrosa acción, el Bichi no dudó en reportarla: “Es un chico que tuve… Mire el pie, Negrito (por Claudio Palma, relator del encuentro). No ahí, después tira un tacazo que si le agarra el pie a Caballero, lo corta”, señaló el ex DT del Eterno Campeón.

Agradecido debe estar Insaurralde tras revisar las imágenes, porque de haber concretado el golpe es probable que hubiese visto la tarjeta roja. Dicha acción le daría solo un dolor de cabeza más a Quinteros, quien ya piensa en el encuentro del martes ante Jorge Wilstermann por Copa Libertadores.