[VIDEO] El emotivo adiós de Walter Montillo a los hinchas de la U

El jugador argentino, Walter Montillo, se acercó hasta una multitud de fanáticos azules que llegaron hasta el CDA para exigir su renovación.

Intesos días se han vivido últimamente en el Centro Deportivo Azul tras la repentina decisión de una de sus máximas figuras. Se trata de Walter Montillo, que hace algunos días anunció que se cansó de esperar por una respuesta de Azul Azul sobre su continuidad, y que una vez que finalice su contrato no seguirá en Universidad de Chile.

Ante eso, los hinchas universitarios se mostraron muy tristes por la decisión de la Ardilla, quien reconoció que esta vez pondrá primero a su familia. Así, fueron muchos los seguidores que llegaron hasta las afueras del CDA para exigirle a la concesionaria azul que le renueven el contrato al “10”.

Y ante el gesto, fue el propio Montillo quien se acercó a los hinchas azules, que este miércoles llenaron las afueras del CDA para exigir la permanencia de Montillo. Sin embargo, la decisión del ex Tigre y Santos no cambió, y se acercó para darles un emotivo mensaje de despedida, donde entregó sus razones para no seguir defendiendo la camiseta del Romántico Viajero.

El aún jugador universitario se acercó a una reja del centro de entrenamiento ubicado en La Cisterna, y con una distancia prudente conversó con los hinchas, que no dejaban de gritarle y pedirle que no deje la Universidad de Chile.

En los registros obtenidos de dicho momento, se alcanza a oír que el mediocampista trasandino le señala a los seguidores que ellos “saben todo lo que hice para venir” a la U. Al mismo tiempo, se podían distinguir distintos gritos que aludían a la permanencia del jugador y que el equipo lo necesita.

"Creo que tendría que haber sido de otra manera, por eso mi reacción", indicó el volante. También aprovechó de pedirles que "sigan alentando, porque los muchachos se lo merecen, el equipo se lo merece".

Revisa a continuación la emotiva despedida de Walter Montillo con los hinchas de Universidad de Chile:

El jugador de @udechile Walter Montillo se despidió de los hinchas que llegaron a exigir su renovación al CDA (Video de @caneoc) #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/DBMES2DthQ — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) December 2, 2020