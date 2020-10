[VIDEO] Así se burló Nano Videos de Marcelo Ríos tras el Plebiscito

El reconocido sitio de videos de humor, Nano Videos, se mandó feroz trolleo para Marcelo Ríos e incluyó el rostro de Gary Medel por polémico like.

Una aplastante victoria se llevó ayer la opción Apruebo en el Plebiscito para una Nueva Constitución. El proceso no estuvo exento de polémicas, pero finalmente, y tras más de 7 millones 500 mil votos en total, la idea de hacer una nueva Carta Magna se impuso por casi 6 millones de votos.

Una de las polémicas del día fue protagonizada por Marcelo Ríos. El ex número uno del mundo viajó desde Estados Unidos para votar por el Rechazo, pero una gran sorpresa se llevó al momento de ir a ejercer su derecho a voto.

Todo comenzó cuando Ríos, por medio de una publicación de Instagram, comunicó que viajaría desde su casa en Estados Unidos para ejercer su derecho a voto. En el post, el ex tenista dejó en claro su postura a favor del Rechazo, e incluso se generó una polémica por un like de Gary Medel.

Una vez en Chile, el retirado deportista se dirigió ayer a votar, pero en una primera instancia no pudo sufragar debido a que su mesa no estaba constituída. Tras darse cuenta de la soledad de su mesa, decidió retirarse y volver después para que no se le dejara como vocal de mesa.

Sin emabrgo, tampoco podría votar en su segundo intento. Al acercarse nuevamente a su local de votación, el ‘Chino’ se dio cuenta de que una larga fila bordeaba el colegio Villa María Academy, y para no tener problemas con la gente decidió desistir votar, razón que lo hizo viajar a Chile.

La actitud de Marcelo Ríos generó cientos de críticas en su contra, pero fue Nano Videos quien se la jugó con una cómica producción. El sitio, reconocido por sus clips con tono humorístico, utilizó la imagen de Messi llorando tras perder su segunda final ante Chile en la Copa América Centenario 2016, pero con el rostro del ex tenista nacional.

Puedes ver el video haciendo click aquí.