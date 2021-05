[VIDEO] ANFP liberó diálogo de Fernando Véjar y el VAR en penal no cobrado a Colo Colo

El árbitro del partido determinó que el codazo de Cristián Suárez sobre el jugador de Colo Colo, Gabriel Costa, fuera penal.

Una dura caída lamentó Colo Colo tras perder 2-1 ante Palestino el sábado recién pasado en el Estadio Monumental. El duelo estuvo marcado por la polémica provocada por el árbitro Fernando Véjar, quien no cobró un penal evidente a favor del equipo local.

El zaguero de los árabes, Cristián Suárez, le pegó un fuerte codazo dentro del área a Gabriel Costa, dejándolo tendido en el suelo. Y, a pesar de que la jugada fue revisada en el VAR, el réferi determinó que no ameritaba ser sancionada la pena máxima.

Y finalmente ayer se pudo conocer lo que habló exactamente el réferi con los asistentes y los encargados del VAR. Y fue precisamente desde la caseta de video arbitraje donde insinuaron la falta. Pese a eso, Véjar fue el único que no vio el brutal codazo de Suárez.

"Fernando, quiero que revises el contacto, que lo interpretes tú... No, no, el offside y después quiero mostrarle el codazo. Quiero que veas el posible contacto en el rostro", le señalaron los encargados del VAR.

Al revisar la jugada, Véjar dejó en claro los motivos que estimó para dictaminar que el tiro penal no sería sancionado. "A mí me parece por acción de juego, están los dos en la disputa, los dos mirando el balón, no hay otra acción adicional", detalló.

"Mantengo mi decisión, para mí es acción de juego, los dos van mirando el balón, no hay contacto adicional", concluyó.