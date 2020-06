El delantero chileno subió una historía a su cuenta de Instagram.

El amor que tiene Sánchez por sus perros no es un secreto, el formado en Cobreloa siempre está subiendo fotos de sus "regalones". Esta vez no fue la excepción y el tocopillano se robó las miradas de los cibernautas con un particular video.

El jugador del Inter de Milán se mostró en un registro audiovisual junto a sus mascotas en una historia de Instagram disfrutando bajo la lluvia en Italia en medio de los preparativos para regresar a la competencia del Calcio.

La grabación fue acompañada de la canción “Tú de qué vas” del cantante ítalo-venezolano Franco de Vita.

Este sábado desde las 14:45 horas de Chile el Napoli recibe al Inter de Milán por la semifinal de vuelta del certamen local, con una ventaja de 1-0 para los locales. El "niño maravilla" asoma como titular en el regreso del fútbol italiano tras la pandemia del coronavirus.

