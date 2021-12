Vidangossy dijo "no estar ni ahí" con la vacuna contra el Covid-19

Vidangossy reconoció que no tuv problemas tras la polémica determinación que tomó por sus "convicciones". El ex jugador de Colo-Colo dejó de ser futbolista de Melipilla y busca nuevo club para la siguiente temporada,

“No es efectivo. La conversación con el cuerpo técnico es que no quería que siguiera y es respetable la opinión. Pregunté si era obligación vacunarme, me dijeron que no, y seguí de esa manera", contó Vidangossy en Los Tenores de radio ADN.

"Hubo muchas cosas que me ayudaron en mi depresión, cosas que investigué, comprobé y me ayudaron a dejar las pastillas. En este caso, no me quise vacunar por lo mismo, siento que estoy bien, trato siempre de estar preocupado de mis pensamientos, mis emociones y de mi alimentación, de cosas que puedan ayudar a mantener el cuerpo fuerte. Trato de ser respetuoso con la gente que lo quiere hacer", detalla.

"A la misma vez, cuando supe que no seguía en Melipilla di las gracias por las redes sociales, porque fue un equipo súper respetuoso conmigo. A la hora de mi decisión me respetaron, a la hora de las concentración me hacían concentrar solo, nunca vi una mala cara ni queja. Fueron super respetuosos y les di las gracias. Como no era obligación decidí no hacerlo. Si obligan a vacunar, lo tendré que replantear, lo haré. No estoy vacunado, estoy tranquilo, inmunológicamente estoy bien, me preocupo de estar bien en todas las áreas", finaliza.

