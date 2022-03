El volante del Inter dio sus últimas impresiones antes de subirse al avión con dirección a Europa.

“Es increíble el cariño que hemos tenido después del partido, se agradece de corazón. Ahora queda volver a mi equipo con el Inter, descansar y seguir con todo”, comenzó diciendo a Radio ADN.

Además lanzó que: “es una locura, una locura eso. Espero que siga el profe (Lasarte), que pueda la selección estar bien, que analicen el nuevo proceso y que todo sea para mejor y en el beneficio del equipo”.

¿Y la eliminación del Mundial? “Fue duro este golpe, pero nos tenemos que levantar, pensar en el futuro y ojalá vengan cosas mejores. Han sido años muy lindos con las Copas Américas, Mundiales y esperemos que podamos ir para el siguiente”, sostuvo el mediocentro del Inter.

¿Palabras de Milad responsabilizando a Rueda? “Eso no me compete, no me meto con los dirigentes, ya que cada cual tiene que hacer su trabajo y no es el momento para criticarlos. Estoy demasiado triste para pensar en ello. Ahora solo quiero pensar en mi carrera y volver cuando me toque a la selección”, aclaró el volante.

¿Futuro en el Inter? “No sé qué va a pasar. Espero ser campeón con el Inter, preocuparme de mi carrera y estar bien para la selección”, cerró Vidal.

