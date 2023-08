Arturo Vidal no se aburre y vuelve a repasar a Jorge Sampaoli

Vidal nuevamente volvió a criticar a Jorge Sampaoli, el volante sigue dolido por el trato que recibió de parte del ex entrenador de la selección chilena.

"Yo en el Mundial de Brasil arriesgué mi carrera. Si yo les contara, los doctores decían que era de locos, pero lo hice por él, por mi equipo, por la selección chilena. Pero sí, arriesgué mi carrera en ese momento. Entonces que después se devuelva así, no creo que sea justo”, dijo Vidal al programa Pelota Parada de TNT Sports Argentina.

“De mi parte nada se rompió. Yo siempre he sido leal con mis amigos, mi equipo, mi gente. Ya cuando veo cosas raras, ya a mí estado de ánimo y mi relación cambia mucho, porque como yo soy leal me gusta que lo sean conmigo. Cuando veo lo contrario, exploto”, añadió el ex Flamengo.

El seleccionado nacional sentenció que “a mí se me salió un poco la cadena, pero él nunca fue frontal. En Chile sí, pero lo que pasa es que en Chile dependía de mí y de algunos compañeros. En Flamengo es otra cosa”.

🗣️ "Por respeto a mis ex compañeros no las digo. Uno no puede romper códigos del fútbol", afirmó en TNT Sports#PelotaParada pic.twitter.com/yM1xnNrxzo — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 25, 2023

Samaopli no quiere hablar del tema: "De lo único que no quiero hablar es de eso, no me interesa hablar con él. No lo digo en mal sentido. Lo que vivimos antes fuimos felices, pero ahora es el entrenador y no me aprovecho de eso”, dijo el futbolista a radio ADN, el pasado 4 de julio, cuando le consultaron por su relación con el King.