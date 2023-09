Vidal libera de toda culpa a Berizzo tras jugar lesionado ante Colombia

Vidal en su cuenta de Twitch se refirió por primera vez al proceso de recuperación luego de haberse operado en Chile por una dolencia en su rodilla: “Se va a demorar un poco más, pero me van a dejar la rodilla como un jugador de 18 años. No alcanzo a los otros partidos, pero voy a volver con más fuerza”, apuntó el jugador que tuvo que salir reempalzado en el empate de la Roja ante Colombia.

“Estoy pensando en alargar la carrera siempre. Creo que va a ser largo, pero es por el bien de mi rodilla y mi futuro. Empecé la recuperación con hielo, masajes, corriente”, aseveró Vidal.

“Sentí algo en el calentamiento, pero después se me trabó más fuerte. Si les contara lo que dijo el árbitro cuando escuchó el sonido, se mueren. Creo que lo peor que le puede pasar a un futbolista es salir lesionado y más en una eliminatoria. Tuve que salir directo al hospital. No se me acomodó más la rodilla, por eso no podía caminar”, expresó el volante nacional.

Además, aprovechó de quitarle toda responsabilidad a Eduardo Berizzo, quien ha sido criticado por haberlo hecho jugar lesionado:

“Yo me negué. Siempre me preguntó, pero yo siempre dije que no tenía nada y que era un dolorcito. Siempre escondí el dolor. Todo fue culpa mía, no tiene nada que ver el entrenador. Me molesta que la gente le eche la culpa a él y los doctores. Yo fui el único culpable de la decisión”, concluyó Arturo Vidal.