Vidal lanzó mensajes en medio de supuesto acto de indisciplina

Todo fue por la culpa de un corte de pelo que presuntamente rompió la burbuja sanitaria de la selección chilena en la Copa América, el cual fue compartido antes del duelo con Bolivia en redes sociales y en el cual participaron Arturo Vidal y Gary Medel en Cuiabá.

Los jugadores Arturo Vidal y Gary Medel hicieron ingresar a un peluquero al hotel de concentración de la selección nacional, situación que confirma la ANFP mediante el gerente de comunicaciones Gianfranco Dazzarola.

"Aquí el único acto de indisciplina que se ha cometido es el ingreso de un peluquero, que contravino la burbuja sanitaria establecida por la Conmebol", dijo el comunicador a los medios.

"Se trata de un peluquero que le cortó el pelo a Medel y a Vidal, que venía con PCR negativo, y pese a no haber sido permitido su ingreso, subió igual a cortarle el pelo a los jugadores", agregó.

"Ese es el único acto de indisciplina, el resto, no sé de dónde lo han sacado, no sé su fuente, no sé su origen, hoy hay entrenamiento con normalidad, Lasarte va a la conferencia de prensa, si le tienen que hacer preguntas, háganselas todas, va Bravo e Isla a la conferencia de prensa. La situación aquí es esa, los jugadores van a ser multados por este acto de indisciplina que pone en riesgo o puso en riesgo a toda la delegación, pero insisto, el peluquero venía con PCR negativo", cerró.