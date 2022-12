El King celebró con todo el mundial que ganó Messi junto a los trasandinos en Qatar, algo que no cayó bien en todos sus seguidores chilenos, quienes le reclamaron por su actitud: "Yo estoy feliz por Leo, que es mi amigo y por Sudamérica", comentó en Las Últimas Noticias.

"Alegrarse por los demás es una bendición de Dios y eso es lo que me gustaría que la gente entienda. Y no tiene nada de malo alegrarse cuando a los demás les va bien, es grandeza de Dios. Y eso me hace más grande porque cuando uno siente eso, está en paz con Dios", comentó un relajado King en sus vacaciones en Colombia.

"Si alguien se ofende, aquí no hubo mala intención. No voy a dejar de ser chileno o amar a mi país porque me pongo feliz por un amigo. Ojalá la gente entienda eso", precisa el volante de Flamengo.

"Yo estoy en paz con Dios, estoy feliz por mi amigo y, repito, me alegro mucho cuando gente que aprecio le va bien", finaliza.