Vidal deja la escoba en redes sociales con publicaciones en contra de Bielsa

El volante del Barcelona reaccionó a las palabras de José Sulantay en donde menospreció el trabajo del "Loco" en Chile.

Vidal está muy activo en sus redes sociales, el King subió una serie de posteo muy polémicos encontra de Bielsa.

"No quiero opacar a nadie, pero a Bielsa acá en Chile prácticamente le besaron los pies, pero resulta que no ha ganado nada en el extranjero, no ha hecho una cosa fantástica como para decir él cambió toda la historia. Yo creo que ningún técnico extranjero puede cambiar la mentalidad de nosotros ni yo voy a ir a cambiar a los uruguayos o brasileños". comentó Sulantay en una entrevista.

No es la primera vez que Vidal demuestra su distanciamiento con Bielsa, hace un tiempo en una entrevista con el diario L'Equipe, aseguró que: "Es un buen entrenador, sí. Por supuesto, él sabe mucho sobre fútbol. Pero es excesivo. No está entre los que más han aportado para mí", dijo al prestigioso matutino francés.

"Tuve la oportunidad de trabajar con Ancelotti, Sampaoli, Allegri, Guardiola... Y Pep me dio mucho. Su forma de ver el fútbol, su pedagogía, su ciencia del juego aéreo que siempre debe ser simple y rápido", comentó.

Vidal contra Bielsa