Vidal critica duramente al Barcelona y recibe una ola de malos comentarios en las redes

El King no está de acuerdo con el manejo de la dirigencia del equipo culé.

El volante del FC Barcelona Arturo Vidal se mostró crítico con el club y señaló a la directiva y no solo a los jugadores, como culpables del fracaso de la champions al tiempo, adempas comentó que el “ADN del Barça está quedando atrás” y que si le llama la Juventus estaría “feliz”, aunque “tranquilo” con su futuro”

“Fue muy doloroso no estar en la final y cómo se dio. Antes del partido tenía mucha fe de lo que podía pasar; pero a la larga, aunque uno quiera ocultar cosas, el equipo no venía muy bien en el último tiempo”, dijo en una entrevista a través de Youtube con Daniel Habif.

Vidal analizó la crisis azulgrana y señaló a los dirigentes. “Claramente esto no es solo de jugadores, sino que es algo mucho más grande de que las cosas no se están haciendo bien. El club tiene que mejorar y hacerlo de la mejor forma. Pero no es fácil, no es llegar y sacar a los más grandes y las cosas van a cambiar“, comentó.

"El Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar, de que el fútbol ha evolucionado mucho, ya el ADN está quedando atrás y los otros equipos están mejorando en otros aspectos; el fútbol en estos momentos es más físico, de más fuerza y velocidad, y la técnica a veces pasa a un segundo plano”, reflexionó.

“Un equipo, que yo pienso es el mejor del mundo, no puede tener 13 jugadores profesionales y los demás sean menores. No porque (los juveniles) no merezcan estar ahí, pero en este equipo tienen que estar compitiendo por quién es mejor y quién tiene que jugar. Hay muy buenos jugadores, tenemos a Messi que es el número uno y es un extraterrestre, pero él necesita ayuda, necesita jugadores que mejoren el equipo y den mejores resultados”, cerró.

Medios e hinchas reaccionaron:

Un tipo que ha entrenado con Bielsa, Guardiola, Sampaoli, Heynckes, Ancelotti o Conte y no ha entendido nada del juego que es su profesión. https://t.co/b2BQpZZhxO — Ángel Iturriaga (@anituarco) August 30, 2020

Arturo Vidal llegando hoy a entrenar con el Barça tras sus declaraciones de ayer: pic.twitter.com/lK6necjsDm — #NobitaDefunción🔰 (@santadicxx) August 31, 2020

Ponerme a mí a comentar el Tour es como poner a Arturo Vidal a hablar del #ADN Barça. — Dani Senabre (@danisenabre) August 31, 2020

- Arturo Vidal: "El ADN Barça se ha quedado atrás. El fútbol es más fuerza y velocidad"



- Xavi Hernández: "El estilo no se negocia. Cambiar de filosofía sería el error más grande de la historia del club"



Como dice Pablo Seirulo, no hay que confundir lo medible con lo importante pic.twitter.com/5QQHpu4tZD — Gabo Loaiza (@gaboloaizaperez) August 31, 2020

Arturo Vidal nunca debió fichar por el FCB. Es un claro ejemplo de la decadencia del equipo. — El Caler✊🏿 (@CalerDice) August 31, 2020