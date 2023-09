Vidal analizó el empate de Colo Colo ante D.Copiapó

Durante la semana, se jugaron algunos partidos pendientes que se mantenían de fechas pasadas en el campeonato nacional. Uno de estos encuentros fue el caso de Colo Colo vs Deportes Copiapó, este choque era vital para ambos equipos, por el lado del León de Atacama, los puntos eran vitales para comenzar a salir de la zona de descenso y en tanto los albos buscaban seguir sumando para no perder distancia ante Cobresal.

Colo Colo sufrió más de la cuenta y solo consiguió un tibio empate ante uno de los colistas del torneo, esto generó diversas reacciones y sobre todo críticas desde la hinchada alba y otras personalidades del mundo deportivo. En esto último, se da el caso de Arturo Vidal, quien analizó de manera profunda lo que fue la presentación del que fuera su equipo alguna vez, apuntando varias cosas como todo un director técnico.

El Rey comenzó su análisis hablando directamente sobre el actual técnico en la banca de Colo Colo. “El entrenador está preocupado, Quinteros preocupado al empezar el partido. Esa carita. El Ivo Basay y ese que está atrás es Richard Leyton, jugamos cuando chicos en Colo Colo”. Todo esto apuntando directamente a Gustavo Quinteros, quien ha sido bastante criticado por los últimos resultados.

Vidal también apuntó directamente a la posición de los jugadores dentro del terreno de juego, donde señaló que, “Fuentes no puede jugar de lateral derecho. Cómo Colo Colo que tiene las mejores cadetes de Chile no tiene un lateral derecho juvenil. No digo que juegue mal. Corre harto y ayuda mucho, pero de lateral no funciona”, opinó el seleccionado nacional.

Finalmente, también analizó el gol anotado por Deportes Copiapó diciendo que, “se confió el Peluca, una que se confía y después no alcanza a llegar justo al centro, un puro centro y gol. En la jugada de acá sale un poco relajado, se confía porque eran dos de Colo Colo. Uno de repente se relaja y no te hacen gol, pero acá no se nota. Se dio cuenta de que salió mal, Copiapó a subido con Ivo Basay”, sentenció Vidal.