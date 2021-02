Víctor Hugo Castañeda sobre Díaz: “No creo que pase por un tema salarial su regreso a la U”

El ex jugador chileno, Víctor Hugo Castañeda, reconoció que no cree que el dinero sea un impedimento para que Marcelo Díaz regrese a Universidad de Chile.

Uno de los pilares fundamentales de la Universidad de Chile campeona de la Copa Sudamericana 2011, fue precisamente el volante Marcelo Díaz. De la mano de Jorge Sampaoli, quien revivió su carrera futbolística, el reconocido hincha azul logró el “sueño del pibe” y consiguió un tricampeonato y el certamen internacional con el club de sus amores.

Después de esos años dorados, ‘Carepato’ partió a Europa para defender al Basilea de Suiza, Hamburgo de Alemania y Celta de Vigo de España. Tras eso, regresó para jugar en Pumas de México y su actual equipo es Racing Club de Argentina. Y en todos esos años hubo un deseo que jamás cambió: regresar al Romántico Viajero.

De esta manera, mientras se acerca el fin de su contrato con Racing, los fanáticos azules ya sueñan con su regreso. Pese a eso, ayer La Tercera afirmó que ‘Chelo’ pediría un millonario sueldo para volver al CDA, lo que tiraría por la borda el anhelo de regresar al club de sus amores.

Sin embargo, el ex jugador y entrenador de la U, Víctor Hugo Castañeda, cree que esa versión no es real. Fue Castañeda quien lo llevó a La Serena y lo cambió como futbolista, y en diálogo con Radio Cooperativa se negó a creer que el dinero impediría el regreso del ídolo azul.

"Yo le tengo mucho aprecio a Marcelo (Díaz). Conociéndolo, no creo que pase por un tema salarial su regreso a la U", reconoció.

Después, agregó que "Universidad de Chile es un club que generalmente hace ruidos externos sin buscarlos, pero insisto en que el retorno de Marcelo no es por temas de plata, no va a ser ese el problema".

Castañeda de igual manera dedicó palabras para el complejo presente de su ex equipo, y se refirió al trabajo realizado por el venezolano Rafael Dudamel.

"A mi me gustaba por lo que hizo en la selección venezolana, antes de que llegara él, Venezuela era llegar y ganarle. Me parecía un técnico atractivo, pero hasta el momento no ha confirmado eso en la U", confesó.

El actual candidato a Alcalde de La Serena concluyó diciendo que "la gente que lo trajo me parece bien porque tenía un buen antecedente. Debe demostrar más liderazgo, porque si un entrenador no tiene eso, no sirve de mucho".