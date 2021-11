Víctor Hugo Castañeda también se refirió a su derrota de este domingo en las elecciones parlamentarias, el ex volante indicó que: “La verdad que estábamos muy peleados. Fue muy estrecho. Estuvimos hasta las 1 de la mañana igualados y sobre el final, no sé cómo, se marcó una diferencia. Yo hice lo que tenía que hacer y el día de la elección tenía que sentarme, relajarme y ver si convencía a la gente si era un buen candidato”.

En esa línea, añadió: “Le agradezco al cupo que me dio Chile Podemos Más y sabía que la lista era muy competitiva. El objetivo era sacar dos candidatos y se consiguió. Marcos Sulantay fue uno y Juan Manuel Fuenzalida el otro”.

Consultado sobre si seguirá insistiendo con algún lugar en la vida política, esgrimió que: “En la política yo quería ser alcalde de La Serena porque es el lugar donde elegí vivir. Llevo 18 años viviendo acá y sentía que podía aportar. Nunca pensé tirarme a diputado, pero la gente que confió en mi y me votó, estoy agradecido, ya que en menos de tres meses conseguimos más de 15 mil votos. Por ahora no hay opciones de más y me quiero reinsertar en el fútbol”.

Sobre el duelo de Cobresal ante la U, comentó que: “Claramente es un partido muy difícil (ante Cobresal), muy complicado. Cuando el equipo está en las circunstancias que está, un equipo que le ha costado manejarse dentro de la presión, le hace bien despejarse y alejarse de la actividad un par de días, para llegar con la mejor energía posible. La U sigue dependiendo de la U. Ahora muchos dicen que el club hizo malas contrataciones, pero a comienzos de campeonato decían que eran buenas contrataciones”, manifestó Castañeda.

Tras ello, se explayó diciendo que “lo dela U hoy es un cúmulo de decisiones desacertadas, partiendo por las decisiones que tomó un señor que dijo que en Chile no habían técnico para dirigir a la U. Los jugadores no tienen que preocuparse de renovar contratos, preocúpense de salvar a la U, de no irse al descenso. Irse al descenso con la U es una mancha 10 veces más grande que con cualquier otro equipo. Tienen que demostrar y hacerse sentir importante”.

¡Deber cumplido!

Estoy muy contento por la participación y muestras de cariño, que he vivido durante este proceso eleccionario.

¡No se quede sin votar! #Coquimbo #Ovalle #laserena pic.twitter.com/BJgRJH9YQF — Víctor Hugo Castañeda DIPUTADO (@CastaVHC) November 21, 2021

PROGRAMACIÓN

Chile vs . Argentina

Martes 27 de enero

Horario por definir

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.