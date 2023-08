La selección chilena continúa con su preparación para los Panamericanos 2023 que se disputarán en nuestro país y fue en este contexto que Eduardo Berizzo tomó la decisión que nominar por emergencia a Vicente Pizarro.

El joven volante de 20 años ingresó en la citación producto de la baja de Carlos Palacios por una lesión muscular que arrastraba desde el Cacique. Fue así que la nominación del hijo de Jaime Pizarro fue informada en las redes sociales de la Roja.

"La Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que el Cuerpo Técnico de la Selección Chilena Sub 23 convocó al jugador de Colo Colo Vicente Pizarro al microciclo que se desarrolla del 07 al 09 de agosto", informó el breve comunicado.

El rendimiento de Vicente Pizarro

Vicente Pizarro ha sido una constante en el mediocampo de Colo Colo durante las últimas temporadas. A pesar de su juventud, el "Mini Kaiser" ha mostrado mucha personalidad y jerarquía en cada duelo disputado e incluso ha portado la jineta de capitán en varios de ellos.

Es así como a pesar de no consagrarse como titular indiscutido para Gustavo Quinteros, es uno de las primeras cartas para ingresar cuando no le toca entrar en el once inicial. Esto debido a la claridad que aporta en el mediocampo gracias a la calidad que ha sabido demostrar.

De esta manera, el joven volante tendrá una gran oportunidad para mostrarse ante Eduardo Berizzo y buscar disputar el Panamericano Sub 23 que se disputará en nuestro país.