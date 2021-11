VH Castañeda hizo pebre a barristas de la U que invadieron la cancha

El ex entrenador azul, Víctor Hugo Castañeda, sacó la voz para disparar contra los furiosos barristas y señaló que “son hinchas de Azul Azul, no de la U”.

Universidad de Chile vive una profunda crisis después de ocho partidos sin saber de triunfos, lo que los tiene muy cerca de los puestos de descenso. Panorama que no tiene nada de felices a los hinchas, quienes vuelven a sufrir por tercer año consecutivo con la promoción. A lo que se refirió Víctor Hugo Castañeda.

Pero el oscuro panorama se ennegreció aún más tras la dolorosa derrota por 1-2 ante Curicó Unido de este fin de semana. Esto porque tras perder una multitud de fanáticos ingresaron a la cancha, donde algunos incluso golpearon a algunos jugadores en Rancagua.

Y, lamentablemente, eso no quedó ahí. Esto porque las amenazas continuaron para los miembros del plantel, como es el caso de Pablo Aránguiz. Situación que no gusta para nada al ex jugador y director técnico del elenco universitario.

"Feo, malo, no me gusta. Creo quien más seguridad debiera sentir adentro de una cancha es un jugador de fútbol. Lamentable lo que está sucediendo", disparó Víctor Hugo en conversación con radio Cooperativa.

"Hoy día no es la U, esto es Azul Azul. El hincha de la U es de verdad, en los momentos complicados levanta más al club, canta más fuerte y grita más fuerte alentando al equipo y no entra a la cancha a agredir a los jugadores", complementó.

Pero el también ex seleccionado nacional con La Roja finalizó con una dura acusación en contra de los vándalos que entraron a la cancha de El Teniente. "lo que pasó es es de los millennials, de los hinchas de Azul Azul, no de la U, los históricos", cerró.

Ahora, el Romántico Viajero se prepara para su próximo desafío, el cual enfrentará con Cristián Romero en la banca. Duelo donde visitará a Ñublense en Chillán este jueves 4 de noviembre a contar de las 20:30 horas.