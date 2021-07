Vestimenta de delegación chilena en los Juegos Olímpicos se robó todos las miradas de los cibernautas de nuestro país. Este viernes, los deportistas tuvieron su paso por el desfile de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Durante el desfile, uno de los puntos más comentados sobre el Team Chile fue la vestimenta que se utilizó para el momento en que los y las deportistas salen a representar a su país junto a las delegaciones de todos los otros países que compiten en las olimpiadas.

Sin embargo, la ropa dividió y generó un amplio debate en redes sociales. Mientras algunos criticaron que la indumentaria tiene "cero identidad" y que no representa a nuestro país, otros defendieron que la vestimenta iba acorde a los protocolos de la instancia.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

que manera de reír con los comentarios sobre la ropa que uso el team Chile en la ceremonia de los juegos olímpicos jajajaja — Sindy (@pilqui_man) July 23, 2021

#Tokio2020 yo también creo que la ropa del team chile la ordenó así el weta de Piñera pic.twitter.com/SKqiLYSrsF — Romaaaaan (@RomanDanielL) July 23, 2021

Dibujen a Jean con la ropa del team chile. He visto varios de aot representando a diferentes paises. pic.twitter.com/p05AxAw3jJ — Neni heard that Rumor from AKB48👑♥️☀️ (@Neni_Kuin) July 24, 2021

En verdad no quiero criticar la ropa del team Chile, porque se veían súper lindos y felices, pero por qué se vistieron de papá jubilado de clase media alta paseando por el litoral no lo sé — Camila.- (@ToriTheMaltipoo) July 23, 2021

Cristián Caamaño.

