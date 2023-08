Vero Bianchi se lanza con todo en contra de Maximiliano Falcón

Vero Bianchi está en medio de la polémica, la periodista repasó al jugador por haberse peleado con Alexander Aravena en una jugada en la banda derecha de Colo Colo que terminó con tarjeta amarilla para el zaguero uruguayo.

“Es algo que él mismo creó, él armó ese personaje, se tiene que hacer cargo”, dijo Bianchi ante los dichos de Falcón post partido por Copa Chile.

Bianchi siguió repasando al Peluca en Todos Somos Técnicos: “Él tiene la intención de cambiar la imagen que él mismo creó durante mucho tiempo; una imagen de polémica, de exagerar. Por mucho tiempo fue el Neymar del fútbol chileno”.

Vero Bianchi dice que falcon “armo un personaje”.

Es bastante irresponsable decir que un jugador de fútbol profesional merece una amarilla por “crear un personaje”. pic.twitter.com/4yVteVLSac — Brayan (@anticomunista98) August 21, 2023

El reclamo de Maxi Falcón

“Son jugadas de partido, sabemos cómo es Gustavo, sabemos cómo soy yo, con temperamento fuerte nomás. Son cosas que pasan en el partido. Lo que sí, que yo le dije a José (Cabero), le digo al árbitro, a mí no me gusta hablar de estas cosas mucho porque nunca lo hice desde que llegué, pero ya es demasiado”, explicó Falcón tras el triunfo.

“Yo voy a Aravena le digo que no sea boludo que lo va a expulsar porque lo empujó fuera de la cancha y él obviamente en el enojón del momento me empujó y como que no quiso que yo le hablara y él va y me amonesta. Por eso mi calentura”, explicó el charrúa.