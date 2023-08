Vero Bianchi cambió su discurso y elogió a Maximiliano Falcón

Vero Bianchi estuvo en la polémica después de criticar abiertamente a Maximiliano Falcón, donde incluso la esposa del jugador salió a defenderlo. Ahora, y después de recibir duros insultos en redes sociales, la periodista cambió su discurso y elogió el desempeño del charrúa.

Primero, Bianchi aprovechó su espacio en el programa Todos Somos Técnicos para justificar sus dichos. "Dije que Falcón había creado ese personaje y tenía que hacerse cargo de eso. No quiere decir que el árbitro se pueda equivocar. Yo creo que el árbitro se equivocó con la tarjeta de Falcón", comenzó asegurando.

Luego, la periodista aclaró que la actitud polémica del charrúa no empaña su aporte futbolístico dentro de la cancha y le mandó elogios.

"Pero, así como Falcón tiene esa actitud que puede ser cuestionable o no, también tiene cosas súper buenas. A ver, ayer dijimos, Colo Colo no se fue a penales gracias a Falcón. Entonces, yo misma dije ayer, ¿qué le va a ir a reclamar Quinteros? Después que lo agarró del brazo y todo. ¿Qué le va a ir a reclamar Quinteros a Falcón si le salvó el partido?", recalcó Bianchi.

Los insultos por criticar a Maximiliano Falcón

La periodista recibió duros insultos en las redes sociales por sus dichos en contra del defensor. Es por esto que aprovechó su programa de streaming llamado Mediapunta, para continuar con sus descargos por la situación vivida.

"Uno tiene derecho a opinar libremente. Encuentro que hay una sociedad quizás muy sensible, que malinterpreta y saca de contexto constantemente las cosas que uno dice en la televisión o a los futbolistas. A todo el mundo le pasa cuando tiene un trabajo expuesto. Asumo que tengo un trabajo expuesto y me tengo que hacer cargo de cuando me alaban y cuando me critican", aseveró.