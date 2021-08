La vergonzosa respuesta que recibió Joaquín Larrivey tras pedir su renovación en la U

El agente del jugador dio a entender que al club universitario no le interesa contar con el artillero trasandino para la próxima temporada.

Si hay un club que ha hecho las cosas horribles durante este último tiempo es la Universidad de Chile. Durante las últimas horas se conoció que el club ninguneó a su máxima estrella por estos días, Joaquín Larrivey, algo que tendría al delantero con ganas de emigrar a otra institución fuera del país.

Y así lo dejo demostrado el agente del jugador, Sergio Irigoitía, quien expresó al medio En Cancha que: "Esperaremos hasta fines de agosto para definir el futuro de Joaquín, necesitamos coordinar con la familia". Junto con eso, mencionó que "hay equipos en el extranjero que están interesados en Joaquín, pero nosotros no vamos a romper el contrato".

Por otra parte, el propio agente dejó en claro hasta qué día seguirá jugando el goleador con la casaca de los azules: "Jugará en la U hasta el 31 de diciembre", como también indicó cuáles son los tiempos predispuestos. "Pero si no me contactan de aquí a finales de agosto, tendremos que ver las otras opciones", afirmó.

Para cerrar, el representante del artillero del torneo indicó que el jugador le "me manifestó que su intención es seguir en la U, pero yo tengo que manejar plazos. No puedo esperar 3 ó 4 meses. Yo llamé al club para ver la posibilidad de renovación y me dijeron que me iban a llamar. Hasta hoy eso no ha pasado".