Van Basten sobre Neymar: "Es un auténtinco llorón"

El ex delantero holandés, Marco Van Basten, criticó duramente a Neymar Jr por su actitud dentro de la cancha. El PSG empató 1-1 frente al Benfica por Champions League.

“Neymar es un auténtico llorón, que está provocando constantemente. En un segundo le comete una falta a alguien y en el siguiente vuelve a ser la víctima”, lanzó al aire.

“Es una persona desagradable en el campo. No hay permiso para tocarlo, pero yo aplaudiría si alguien realmente se enfrentara a él”, añadió.

Luego, afirmó: “Neymar es un gran jugador, pero se ocupa de todo menos del fútbol. Juega con el árbitro, con el rival, es desagradable”.

El PSG se prepara para enfrentar al Olympique de Marsella de Alexis Sánchez por la Ligue 1, duelo pactado para el 16 de octubre.

0:25 Neymar is such a lil shit 🤣 Benfica fans were booing/whistling at him and after he shushed them they went louder and that was his reaction 💀 look at some of them smiling back at him I can’t 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/dmdyuGoH2s