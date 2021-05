Valladares reveló las mejoras que tendrá el Monumental para el regreso de los hinchas

El presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, reconoció que se han estado haciendo arreglos para recibir a los fanáticos albos.

Para nadie es un misterio que el Estadio Monumental de Colo Colo necesita varias mejoras, y algunas son bastante urgentes. Pese a eso, la suspensión del fútbol nacional por el estallido social y la pandemia caló hondo en los ingresos del club. Por eso, la billetera no está en condiciones y los planes se retrasaron.

Sin embargo, en el “Cacique” ya trabajan en algunas remodelaciones. Así, inauguraron una nueva luminaria LED y fue renovado el tablero posicionado sobre la galería Magallanes. Y fue el propio presidente albo, Edmundo Valladares, quien confirmó que trabajan en otros puntos para cuando puedan volver los hinchas.

“Se está trabajando en algunas mejoras estéticas del Monumental. Lo ideal es que el estadio sea más amigable desde sus fachadas para cuando los colocolinos se reencuentren. Los accesos se deben trabajar en ese regreso para que sea lo más cómodo y digno posible. Todo lo que corresponde a lo que sean los servicios deben estar en buenas condiciones”, señaló el timonel a DaleAlbo.

“Se habla mucho de la visibilidad del estadio, eso se está analizando. En el Monumental hace mucho tiempo que no se venden todas las entradas en ciertos lugares donde simplemente no se ve. Es muy necesario revisar eso, incluso por un tema económico, para tener un aforo mayor para los partidos”, complementó.

“El hecho de que podamos estar empoderados habla de que esas visiones tienen más cabida. Confío plenamente en eso. En ese sentido hemos buscado empoderar a la Inmobiliaria del estadio, que tiene sus propios recursos y es finalmente la que administra el recinto. Blanco y Negro tiene su foco, por lo que nosotros queremos aprovechar desde la Inmobiliaria propuestas para generar proyectos que busquen mejores condiciones”, reconció.

“Los tiempos no son los mismos, los plazos no van a dar. Obviamente que el tema de la mejora del estadio está considerado, pero hay que ver los temas para llevarlo a cabo. Para que eso se pueda hacer lo mejor es hacer las mejores previas, como los baños o la iluminación que arreglamos. Si no tienes lo mínimo no puedes pensar en mejoras más grandes”, concluyó.