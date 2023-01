Valeria Pérez furia con Leo Valencia: "Rata, das vergüenza"

Una nueva polémica en redes sociales se desató entre el futbolista Leonardo Valencia y su ex pareja Valeria Pérez, quien en 2020 lo denunció por violencia intrafamiliar.

La mala relación no termina, ya que la mujer subió varias historias de Instagram en contra del volante.

“¿Cómo una persona puede poner sus intereses por encima de lo que necesitan sus hijos? Ni siquiera se les puede llamar padres, y saber que existen mujeres que avalan estas conductas. Realmente un papito corazón en este país hace lo que quiere, compra a quien quiere, le llora a quien quiere y le cree quien quiere", comenzó diciendo la joven en Instagram.

"Dice vivir de allegado y ostenta su casa todos los días en redes sociales. Dice al tribunal no tener trabajo desde noviembre pero ostenta la gran vida en redes sociales", agregó.

Luego en otra historia, Valeria Pérez subió el tono: “Rata das vergüenza, a mis hijos nunca les faltará nada, ni tu miseria ni nada que venga de ti. Siempre tendrán todo en la vida, siempre tendrán lo mejor miserable rata”.

“Yo llegaré a las últimas consecuencias, no tengo miedo a ti ni a nadie, primero muerta antes que dejarme vencer por ti y tu mafia. Prefiero estar muerta antes que le sigas haciendo daño a los tesoros más grandes que tengo en la vida”, lanzó en otra historia la ex pareja de Leonardo Valencia.

En otro pantallazo, Valeria Pérez expuso la respuesta de un usuario a la primera historia: “no conoce la vergüenza y no aprendió nada en todo este tiempo. Nada, nada. No siente dolor, no siente nada”.

Por su parte, el futbolista quien actualmente se encuentra sin club, acusó a su ex pareja del no pago de 5 millones de pesos en gastos comunes. “Podrías pagar mínimo los gastos comunes de mi parcela donde viven mis hijos, ya que la plata te la gastas en tus cosas y no en ellos".